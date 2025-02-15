Trabzonspor maç günü kapağında Mattia Ahmet Minguzzi yer aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor maç günü kapağında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'ye yer verdi.
???? Bugün ❤️????— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2025
???? Beşiktaş
⏰ 19.00
???? Tüpraş Stadyumu
???? #BJKvTS
♾️ #HepKalbimizdeOlacaksınAhmet@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/6bXT6lVViq
TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ MINGUZZI'Yİ ANACAK
Trabzonspor, Beşiktaş maçında sahaya Mattia Ahmet Minguzzi tişörtüyle çıkacağını açıklamıştı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacağını duyurdu.
BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
24 Ocak Cuma günü Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti