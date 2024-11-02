Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe’de FETÖ krizi. Bu fotoğrafı gösterip isyan etti!

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu toplantısına FETÖ krizi damgasını vurdu. Divan Kurulu üyesi Engin Turan kürsüde yaptığı konuşmada kulübün üyeleri arasında FETÖ firarisi bir kişi olduğunu belirterek, “FETÖ konusunda maskeli balo oynuyoruz bu kulüpte” dedi.

Yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde yapılan Divan Kurulu toplantısında konuşan Turan’a Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu Mosturoğlu müdahale etti. Mosturoğlu, "Sayın üyem, bu kulüp FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin lideridir” şeklinde konuştu.

İşte Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında yaşanan FETÖ tartışması:



Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "FETÖ konusunda maskeli balo oynuyoruz bu kulüpte. Bu terör örgütün Fenerbahçe'ye zararlı olduğunu herkes biliyor. 1 milyar euroluk değeri 100-150 milyon euroya düşmüştü 3 Temmuz sürecinde. Örgütün en gözde imamı, imam diyeceğim buna, Ömer Faruk Berksan 1998 yılından beri Fenerbahçe üyesi ve maalesef kulübün mahrem odasında, Sicil Kurulu'nda uykuda, yönetim niye işlem yapmıyor? Ki bu açık kaynak, FETÖ'nün gizli imamı ve şu anda kaçak. Uğur Bey de biliyor, tanır bunu kesin. 2014 yılından beri ABD'de, ailece kaçak. Ergun Babahan, 15 Temmuz'dan 5 gün sonra kaçak. Sayın Başkanım Ali Bey, Sayın Devlet Bahçeli sizi baş tacı etti. Bu alçak adam, Devlet Bahçeli'nin ölümünü bekleyen bir adamdır. Doğru değil mi Uğur Bey? Condoleeza Rice'ın Türkiye'ye devşirdiği bir adam. Adam nitelikli dolandırıcılıktan 3 yıl hapis cezası almış. Bunlar açık kaynak."



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Sayın üyem, bu kulüp FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin lideridir."



Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "Fakat mücadele etmiyorlar."



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Bir saniye dinleyin beni lütfen. Siz bu mücadeleyi küçültüyorsunuz bu 3 isimle."



Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "En azılı üye bunlar, en azılı".



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Ondan daha azılı üyelerin başka kulüplere üye olduğunu biz biliyoruz. Bizim kulübümüz en çok mücadele eden kulüptür. Bunu Sicil Kurulu ile konuşup halledelim. Burada konuşulacak konu değil bu. Bunun notunu aldık."