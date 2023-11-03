Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'den hakem tepkisi

Fenerbahçe Kulübü; Trabzonspor karşılaşması öncesi bir açıklama yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'den hakem tepkisi

Kulübün sosyal medya hesabından; Trabzonspor'un açıklaması da alıntılanırken, "Adil yönetim talep ediliyoruz" başlığı kullanıldı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması:
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda,
10.hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.
Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir.
Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır.
Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır.
Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."

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