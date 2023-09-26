Trabzonspor maçı sonrası kan aktı

Hatayspor'un 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı maç sonrası Trabzonsporlu taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor maçı sonrası kan aktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Akyazı Yeni Cami semtinde bulunan bir çay ocağında, Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç sonrası tansiyon yükseldi. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından, maçı izleyen bir grup kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişi hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Yeni Camii semtindeki bir çay ocağında, Hatayspor'un Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği heyecan dolu maç sonrasında maçı izleyen bir grup kişi arasında tartışma başladı.

Maçı izlemek için bir araya gelen kişiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve olay yerinde gerilim tırmandı. Çıkan kavga sonucunda O.Ş. isimli bir kişi darp edilerek yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.Ş., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen yaralı O.Ş., Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrasında ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, darp olayına karıştığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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