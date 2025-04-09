Trabzonspor maçına bebekle gelen kadına büyük sürpriz

Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynadığı maçı stattan izlemeye, 7 aylık bebeği kaytanla (pamuk veya ipekten sicim) sırtına bağlayıp giden Melahat Ergin sosyal medyada büyük ilgi gördü.
MAÇA BEBEKLE GELDİ
Şalpazarı ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde oturan 40 yaşındaki Melahat Ergin, 3 çocuğu, kayınbiraderi, eltisi ve eltisinin 7 aylık bebeği ile Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldiği maça gitti. Ergin'in, stada yürürken yöreye özgü "kaytan" adı verilen iple 7 aylık bebeği sırtına bağlayarak maça yetişmeye çalıştığı sırada çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşıldı.
FOTOĞRAFI TRABZONSPOR TESİSLERİNE ASILDI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla Melahat Ergin'in bebeğiyle beraber çekilen fotoğrafı futbol koordinasyon merkezinin girişine ve kulüp tesislerindeki yemekhaneye asıldı.