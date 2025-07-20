Trabzonspor maçına damga vuran taç atışı

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, buradaki ikinci hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi.

Kadro istikrarını oluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, as oyunculardan oluşan 11’i sahaya sürdü. 3-5-2 sistemiyle maça başlayan bordo-mavililer, karşılaşmayı 9'uncu dakikada Sikan, 51'inci dakikada Mustafa, 78'inci dakikada Augusto ve 80’inci dakikada Boran’ın golleriyle 4-0 kazandı. Hazırlık maçına 11’de başlayan yeni transfer Felipe Augusto, bordo-mavili takımda 90 dakika sahada kalan tek oyuncu oldu.

OLAY YARATAN TAÇ ATIŞI

Genç forvet maçın ilk yarısında net bir fırsattan yararlanamasa da ikinci yarıda attığı golle bunu telafi etti. Özellikle ön alan baskısında takımına çok yardım eden Augusto, karşılaşmadaki performansıyla göz doldurdu.

Maç sırasında Zob Ahanlı futbolcunun attığı taç maçtan daha çok konuşuldu.