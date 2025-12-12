Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren basına kapalı antrenmanda; ısınma koşularının ardından pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

RAFA SILVA TRABZONSPOR MAÇINDA KADROYA DÖNÜYOR

Antrenmanda Rafa Silva'nın maskeli görüntüsü ise dikkat çekti. Antrenman temposunu artıran Portekizli yıldızın Trabzonspor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'geri dönmesi halinde kapımız açık' dediği tecrübeli oyuncuyu kadroya almayı düşündüğü ve maçın gidişatına göre değerlendirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.