﻿Adana Demirspor'da Samet Akaydın günah çıkardı

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü atan Samet Akaydın, "İki takım da iyi oynadı. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Kazanacağımıza inanmıştık. Golüm için mutluyum. Üstümde ölü toprağı vardı, onu atmam lazımdı. Bu gol beni ayrı motive etti. Beşiktaş ve Trabzonspor gollerini kariyerim boyunca unutamayacağım." dedi.





28 yaşındaki oyuncu, sözlerini, "Oyunu bırakmadık ve gol atacağımızı biliyorduk. İnandık ve kazandık. İnşallah böyle devam eder." ifadeleriyle tamamladı.



Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Samet Akaydın "Geçen sezon oynadığımız Trabzonspor maçının ardından hakkımda bir çok çirkin söylemde bulunuldu. Bugün attığım golden sonra ki "sus işareti" o gün hakkımda konuşanlar içindi. Rakibimiz Trabzonspor'a asla saygısızlık olarak algılanmasını istemem." ifadelerini kullandı.