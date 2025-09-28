Trabzonspor mağlubiyeti sonrası oyuncularına gözdağı verdi! 'Artık aksiyon zamanı'

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor’a 4-3 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, savunmadaki hatalara dikkat çekti ve futbolcularına net uyarılarda bulundu.

“SORUMLUSU BENİM, SERTLEŞME ZAMANI”

Çek çalıştırıcı, mağlubiyetin ardından disiplinsizlikten yakınarak, “Bu kadar çok kolay gol yememizin sorumlusu benim. Bugün yediğimiz goller tamamen disiplinsizlikten kaynaklandı ve bunu kabullenemem. Çok genç oyuncularla oynuyoruz ama bu bahane değil. Bu saatten sonra daha sert olmam gerekiyor. Şirinlik zamanı kapandı. Artık aksiyon alma zamanı. Oyuncuya beklentimi söyleyeceğim, yapmazsa tekrar anlatmayacağım ve formasından uzak kalacak.” dedi.

“BURASI 2-3 SEVİYE DAHA DÜŞÜK”

Karagümrük’ün tesis ve stadyum koşullarına da değinen Licka, şu ifadeleri kullandı:

“Burası, daha önce çalıştığım kulüplerin 2-3 seviye altında ama ben bunu bilerek geldim. Bu bahane değil. Daha iyi olmak zorundayız. Genç ve kaliteli oyunculara sahibiz. Gaziantep maçından sonra daha iyi bir Karagümrük izleyeceğiz. Futbolda önemli olan, bu tür durumlara zihinsel olarak nasıl tepki verdiğimizdir.”

“AVRUPA’DA BU PENALTI ÇALINMAZDI”

Maçın hakemi Mehmet Türkmen’in verdiği kararlarla ilgili soruya da yanıt veren Licka, “Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Biz de hata yapabiliyoruz, hakemler de yapabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki Avrupa’daki diğer liglerde böyle bir penaltı çalınmazdı.” diye konuştu.