Trabzonspor Manaj için harekete geçiyor. Yapılacak teklif ortaya çıktı

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un gündeminde bir süredir sürpriz bir isim bulunuyor. Sivasspor’un golcü oyuncusu Rey Manaj, menajerler aracılığı ile bordo mavili kulübe önerildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in Manaj transferine sıcak bakması ile birlikte yönetim harekete geçti.

Sabah’ta yer alan habere göre bordo mavililer, Sivasspor’a teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’a da önerilen golcü oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, takas teklifinde bulunacak.

SİVASSPOR'UN KAPISI ÇALINACAK

27 yaşındaki santrforun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunurken takımdan ayrılmak istediği, Sivasspor'un da uygun bonservisle bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin yeni yılın ilk günlerinde Sivasspor'un kapısını çalacağı belirtildi.



Geçen yıl golleri ile kırmızı-beyazlı takımı sırtlayan Manaj, bu sezon ise 4 gol atarken 5 maçı da sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.