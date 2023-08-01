Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı resmen açıkladı

Bordo-mavililer, Schalke 04 forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın'ı 350 bin Euro karşılığında kiraladı.

Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı resmen açıkladı

Trabzonspor, Bundesliga B ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada , "Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın'ın, 2023-24 Futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda, FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Schalke 04'e kiralama bedeli olarak 350.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir. Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.400.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra, futbolcunun, 31.12.2025 tarihine kadar bir başka kulübe Transfer olması durumunda %17.5, 31.12.2025 tarihinden sonra bir başka kulübe transfer olması durumunda %10 satış payı, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra FC Schalke 04'e ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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