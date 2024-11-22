Trabzonspor milli arada yoğun çalıştı

Süper Lig’de bu sezon sadece 2 galibiyet alabilen ve son 3 maçını kaybeden Trabzonspor milli arada oldukça yoğun çalıştı. Süper Lig’de pazartesi günü Adana Demirspor’u ağırlayacak bordo mavililer, günde çift idman yaptı.

Takımı yoğun tempoda çalıştıran Teknik Direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor’a karşı galip gelerek yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Oyuncuların kötü gidişi değiştirmek istediklerinin altını çizen Güneş, “Milli arada takımın motivasyonu ve enerjisi yüksek. Antrenmanlarda istediğimiz geri dönüşleri de alıyoruz. Önemli olan, bunu sahaya yansıtmak. Kötü gidişatı tersine çevireceğiz. Kaybettiğimiz çok puan var. Bunları telafi edeceğiz” dedi.

Takımı düzeltmek için tek çözümün transfer olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Oyuncu grubunun bundan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Biz onları kazanmak istiyoruz ancak onlar da isteyecek. Sahada sonuna kadar mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bordo mavililerde Adana Demirspor’da karşı oynanacak maçta özellikle savunma hattında değişiklik bekleniyor. Savunmanın ortasında Batagov'un oynaması beklenirken yanında ise Serdar Saatçi ya da Hüseyin Türkmen’den birinin forma giyeceği öğrenildi.