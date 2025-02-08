Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı resmen açıkladı: Transferin maliyeti belli oldu

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Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı resmen açıkladı: Transferin maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ın transferini resmen açıkladı. Bordo mavililer, kesin anlaşmanın sağlandığını belirterek transferin maliyetini açıkladı.

Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo mavilileriden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 yaşındaki oyuncunun Trabzon’a zorlu yolculuğuna gönderme yaptı.

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı. Eskihellaç kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzonspor, yeni transferi Mustafa Eskihellaç için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Mustafa Eskihellaç, "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Bordo-mavili takım, yeni transferi Mustafa Eskihellaç'ın 19 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

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