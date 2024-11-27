Trabzonspor, Nijeryalı yıldızın peşinde

Trabzonspor, Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için Boavista'nın sol bek oyuncusu Bruno Onyemaechi'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, yeni bir sol bek arayışını sürdürüyor ve Onyemaechi, bu pozisyon için belirlenen isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Boavista kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 2 milyon euro civarında bir bedelle anlaşma sağlanabileceği bildiriliyor. Onyemaechi, Boavista'ya 2022 yılında CD Feirense'den transfer olmuştu ve kulüpteki ilk sezonunu geçirdiği 2022-2023 sezonunda oldukça dikkat çekmişti.

Bu sezon, 11 lig maçında bir gol atan Onyemaechi, sol bek olarak gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hızı, defansif özellikleri ve hücuma katkı sağlama yeteneğiyle ön plana çıkan Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un defans hattına önemli bir güç katabilir.

Boavista, Onyemaechi'yi satmaya istekli olduğu yönündeki haberler doğrultusunda, Trabzonspor'un Ocak transfer dönemine yönelik çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Onyemaechi'nin Trabzonspor'un savunma hattındaki önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

Trabzonspor, Ocak ayında yapılacak transferlerle takımın gücünü artırmayı hedefliyor ve Onyemaechi, bu planlar arasında kilit bir rol oynayabilir.