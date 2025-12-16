Trabzonspor’un hücum hattında istikrarlı performansıyla öne çıkan Oleksandr Zubkov, bu sezon Süper Lig’de hem skor katkısı hem de oyun içindeki üretkenliğiyle bordo-mavili takımın önemli hücum silahlarından biri oldu. Ukraynalı oyuncu, hücumda kanat organizasyonlarındaki etkin rolüyle Trabzonspor’un hücum çeşitliliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.

HÜCUM ÜRETİMİNDE ETKİLİ

Zubkov, Süper Lig’de bu sezon hücumda aktif rol alan isimler arasında yer alıyor. Ukraynalı oyuncu, kanat organizasyonlarında yaptığı koşular, ceza sahasına taşıdığı toplar ve hazırlayıcı paslarıyla Trabzonspor’un hücum üretimine katkı sağlıyor. Oyun içinde sık sık topla buluşan Zubkov, hücum geçişlerinde takımının tempo kazanmasına yardımcı oluyor.

Trabzonspor’un sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada da görev yapan Zubkov, özellikle hücum geçişlerinde topu ileri taşıyan isimler arasında yer aldı. Sağ kanatta çizgiye basarak oyunu genişleten Ukraynalı oyuncu, topu üçüncü bölgeye taşıma ve hücum sürekliliğini sağlama noktasında takımına önemli katkı sağladı. Zubkov’un topsuz koşuları ve savunma arkasına yaptığı hareketlilik, Trabzonspor’un geri dönüş sürecinde hücum varyasyonlarını da artırdı.

BEŞİKTAŞ MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Zubkov, Beşiktaş maçında adeta bordo-mavili takımın ilerideki en büyük skor umudu oldu. Maç genelinde oyunun merkezinde yer alan Zubkov, 100 kez topla buluşarak takımının hücum yükünü çeken isimlerden biri oldu. 1 gol ve 1 asistle skora doğrudan katkı sağlayan oyuncu, yüzde 86 pas isabet oranıyla oynarken 6 kilit pas üretip, hücum organizasyonlarında belirleyici rol üstlendi. Rakip ceza sahasında 14 kez topla buluşan Zubkov, 8 şut denemesinin 4’ünde kaleyi buldu, 7 çalım girişiminin 5’inde başarılı oldu. Deneyimli oyuncu, ikili mücadelelerin ise 6’sını kazandı.

FATİH TEKKE SİSTEMİNDE ZUBKOV’UN ROLÜ

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin hücumda kanatları aktif kullanan oyun planında Zubkov, hem çizgi oyuncusu hem de iç koridora kat eden bir profil olarak değerlendiriliyor. Oyun kurulumunda pas bağlantılarına dahil olan Zubkov, gerektiğinde içe kat ederek santrforu destekliyor, gerektiğinde savunmaya da yardımcı oluyor. Tekke’nin ön alan baskısı ve hızlı geçiş oyununda Zubkov’un tempolu oyunu önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor’un hücum hattında kanat oyuncuları arasında kilit görev üstlenen Ukraynalı oyuncu, skor üretimiyle de öne çıkıyor. Zubkov, daha çok asist, hazırlayıcı pas ve oyun bağlantısı yönüyle katkı veriyor. Zubkov’un pas yüzdesi ve kritik pas ortalaması, hücumda topun Trabzonspor’da kalmasını sağlarken takım arkadaşı Muçi’nin de doğrudan skora etkisiyle birlikte bordo-mavili takımın kanat hücumları çeşitleniyor.

Geride kalan haftalarda yalnızca 1 sarı kart gören Zubkov, kırmızı kart cezası yaşamazken, savunmaya dönüşlerde de sorumluluk alıyor. Disiplinli oyun yapısının yanında istikrarlı performansıyla teknik ekibin güvenini kazanan Zubkov, sezonun kalan bölümünde Trabzonspor’un hücum planlarında önemli rol oynamayı sürdürecek. Bu sezon ligde 16 maçta (14’ünde ilk 11) forma giyen Zubkov, 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı.