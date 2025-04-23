Trabzonspor Onachu için gemileri yaktı! İşte gelen son teklif

Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, 17 gol-4 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Bu sezon Southampton'da top koşturan Onuachu için Trabzonspor'un yeniden masaya oturduğu aktarıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Southampton'ın başlangıçta talep ettiği 15 milyon euroluk rakamı oldukça fazla bulan Trabzonspor, kendi teklifini ise 7 milyon euroya kadar çıkardı.

İngiliz ekibinin son teklife sıcak baktığı ve transferin 7 milyon euro karşılığında kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.

Onuachu eğer bu rakama bordo-mavili formayı giyerse kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

Trabzonspor'un Onuachu'ya ise yıllık 2 milyon euro maaş teklif ettiği ve transferin sezon bitmeden resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

Premier Lig'de bu sezon küme düşen Southampton'ın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 26 maçta forma giydi.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans gösterirken, 1.043 dakika forma şansı buldu.