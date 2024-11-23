Trabzonspor, Onachu’dan vazgeçmiyor

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Trabzonspor, Onachu’dan vazgeçmiyor

Trabzonspor, geçen sezon kiralık oynayan Onachu’yu bir kez daha takımda istiyor. Bordo mavililerin istediği oyuncu ilk tercihinin Trabzonspor olduğunu dile getirdi.

Milli ara sonrası Adana Demirspor ile lige başlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak moral bulmak ve gelecek haftalar için güven vermek istiyor.

Ara transfer dönemi yaklaşırken mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesini yenileyerek yola devam edecek olması nedeniyle ise Bordo Mavili takımda ibre tamamen transfer çalışmalarına döndü.

Bordo mavililer, yeniden kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için Southampton'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim 30 yaşındaki golcünün transferi için tüm şartları zorlayacak.

Son olarak Beşiktaş'ın da talip olduğu Onuachu'yla ilgili İngiltere'den yeni haberler geliyor. İngiliz medyası, Trabzonspor'un yanı sıra eski kulübü Genk'in de Onuachu ile ilgilenmeye başladığını ileri sürdü.

Belçika ekibi ile Southampton arasında temaslar başlasa da yıldız futbolcunun ilk tercihinin Trabzonspor olduğu belirtildi.

Onuachu konusundaki gelişmeleri teknik direktör Şenol Güneş de yakından takip ediyor. Ayrıca bordo-mavili taraflar da golcü futbolcuyu yeniden takımda görmeyi çok istiyor.

Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın da talip olduğu Paul Onuachu'yu ara transferde hangi takımın bünyesine katacağı merak konusu.

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