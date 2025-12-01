Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da takımın başarısında büyük rol oynayan isimlerin başında gelen Andre Onana ile ilgili yaşanan gelişme yüzleri güldürdü.

TRABZONSPOR'UN BAŞARISINDA KİLİT ROL OYNUYOR

Sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak transfer edildikten sonra kısa süre içerisinde takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Andre Onana yaptığı kritik kurtarışlar kadar liderlik rolüyle de Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi olmuştu.

ONANA AFRİKA KUPASI KADROSUNDA YER ALMADI

Yaklaşan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Onana'nın uzun bir süre takımdan ayrılma ihtimali teknik heyeti tedirgin etse de Kamerun'un açıklanan resmi turnuva kadrosunda 29 yaşındaki yıldız file bekçisi yer almadı.

Bu sürpriz gelişme, bordo mavili camiada yüzleri güldürdü. Ancak Kamerun'da ise şaşkınlıkla karşılandı.

ETO'O HEM HOCAYI KOVDU, HEM DE KAPTANLARI UZAKLAŞTIRDI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, milli takım teknik direktörü Marc Brys'in görevine son verdikten sonra takım kaptanları Vincent Aboubakar ve Andre Onana'nın da Afrika Uluslar Kupası'na çağrılmamasında rol oynadığı kaydedildi.