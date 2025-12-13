Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'ONANA'NIN PARASINI KARŞILAYAMAYIZ'

Sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki Kamerunlu kalecinin bonservisini alma gibi bir düşüncesi olup olmadıklarına yönelik gelen soruyu yanıtlayan Ertuğrul Doğan, "Onana'nın bonservisini alamayız, o paraları veremeyiz." dedi ve ekledi:

"Eğer şehirde kalmak isterse ki geliş amacı bu değildi aslında. Biz de öyle bir kaleciyi kadromuza katmak isteriz."

TRABZONSPOR TARAFTARARININ SEVGİSİNİ KAZANDI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıkan Andre Onana, 3 maçı gol yemeden tamamladı ve kalesinde toplamda 12 gol gördü. Birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla ve takımda üstlendiği liderlik rolüyle tecrübeli eldiven şimdiden bordo mavili taraftarların gönlünde taht kurdu.