Trabzonspor Onuachu'nun kopyasını Belçika'da buldu. 1.97'lik dev operasyon

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, harika performansıyla takımın değişmez ismi oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Nijeryalı yıldızın kalması yönünde görüş belirtti, yönetim de çalışmalara başladı. Onuachu için talep edilen 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini çok bulan Bordo-Mavililer, İngiliz kulübüne yeniden kiralama teklifi sundu.

Southampton'dan gelecek haberi beklemeye başlayan Trabzonspor yönetimi diğer taraftan da alternatif golcü arayışına girdi. Bordo-Mavili ekibin gözünü Belçika ekibi Genk’in forveti Tolu Arokodare’ye diktiği öğrenildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirlenen Arokodare, bu sezon gösterdiği 14 gol ve 3 asistlik performansla Trabzonspor’un scout ekibinin ilgisini çekmeyi başardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da kadrosunu güçlendirmek adına Arokodare transferine onay verdiği belirtiliyor. Onuachu ile Arokodare arasındaki fiziksel benzerlikler de dikkat çekiyor. 1.97 metre boyundaki genç forvet, Onuachu gibi Nijeryalı. Onuachu da bir dönem Genk’te forma giymişti.