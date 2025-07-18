Trabzonspor Onuachu'nun sakatlığını açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Onuachu'nun sakatlığını açıkladı!

Trabzonspor dün oynanan hazırlık maçında sakatlanan Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'un dün Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanarak kenara gelen Paul Onuachu'nun durumu belli oldu.

Kulüp doktoru Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi.

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