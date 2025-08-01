Trabzonspor onun için gemileri yaktı

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Trabzonspor onun için gemileri yaktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke’nin ısrarla istediği bir isim için büyük bir hamle yaptı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice’te forma giyen Jeremy Boga için bordo mavili yönetim, şartlarını sonuna kadar zorluyor.

Nice’te yıllık 1.5 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki Fildişili yıldız, geçtiğimiz sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Trabzonspor, Boga’ya 3 milyon Euro net maaş ve performansa dayalı bonuslar içeren kapsamlı bir kontrat teklif etti.

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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR,

Hem oyuncunun temsilcisi hem de Fransız kulübü ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Boga cephesinden kısa süre içinde resmi yanıt bekleniyor.

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