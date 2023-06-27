Trabzonspor Orsic için geri sayıma geçti. Bordo Mavililer'de flaş gelişme

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürüyor.

Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezona hazırlanan Bordo Mavililer, Mislav Orsic'i bir süredir gündemine almıştı.

Hırvatistan A Milli Takımı oyuncuları Mislav Orsic ve Bruno Petkovic ile uzun bir süreden beri görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, Petkovic'in bonservis bedeli nedeniyle görüşmeleri tıkanırken, Dinamo Zagreb'in rakamı ısrarla yüksek tutması Petkovic transferini oldukça zora soktu.

Bu arada Mislav Orsic konusunda ilerleme kaydeden Bordo-Mavililer, futbolcuyla 3+1 yıllık olmak üzere anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un yönetim kurulundan önemli bir isim, konuyla ilgili olarak Yeniçağ'a yaptığı açıklamada; bu transferin yüzde 99 tamamlandığını söyledi. Diğer yandan Trabzonspor, sosyal medya hesabından kum saati videosu paylaşması da bu transferi onaylar niteliğindeydi.

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için; Trabzonspor'un İngiliz ekibi Southhampton'a yaklaşık 2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Öte yandan, Zagreb doğumlu 1.80 boyundaki Hırvatistan A Milli Takım oyuncusu Orsic'in, 30 Haziran'da Trabzon'da yapılacak ilk etap çalışmasının, ilk idmanına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.