Trabzonspor Orsic için geri sayıma geçti. Bordo Mavililer'de flaş gelişme

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde sona yaklaştı.

Trabzonspor Orsic için geri sayıma geçti. Bordo Mavililer'de flaş gelişme

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürüyor.

Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezona hazırlanan Bordo Mavililer, Mislav Orsic'i bir süredir gündemine almıştı.

Hırvatistan A Milli Takımı oyuncuları Mislav Orsic ve Bruno Petkovic ile uzun bir süreden beri görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, Petkovic'in bonservis bedeli nedeniyle görüşmeleri tıkanırken, Dinamo Zagreb'in rakamı ısrarla yüksek tutması Petkovic transferini oldukça zora soktu.

Bu arada Mislav Orsic konusunda ilerleme kaydeden Bordo-Mavililer, futbolcuyla 3+1 yıllık olmak üzere anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un yönetim kurulundan önemli bir isim, konuyla ilgili olarak Yeniçağ'a yaptığı açıklamada; bu transferin yüzde 99 tamamlandığını söyledi. Diğer yandan Trabzonspor, sosyal medya hesabından kum saati videosu paylaşması da bu transferi onaylar niteliğindeydi.

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için; Trabzonspor'un İngiliz ekibi Southhampton'a yaklaşık 2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Öte yandan, Zagreb doğumlu 1.80 boyundaki Hırvatistan A Milli Takım oyuncusu Orsic'in, 30 Haziran'da Trabzon'da yapılacak ilk etap çalışmasının, ilk idmanına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Kudüs Gücü ve Lübnan Hizbullahı'na ait milyonlarca dolarlık kripto para el geçirildi Dünya
Kudüs Gücü ve Lübnan Hizbullahı'na ait milyonlarca dolarlık kripto para el geçirildi
Salça kaynatılan kazana düşmüştü. Minik bedeni 21 gün direnebildi Güncel
Salça kaynatılan kazana düşmüştü. Minik bedeni 21 gün direnebildi
Türkiye ve Arjantin aynı tuvalde buluştu Kültür Sanat
Türkiye ve Arjantin aynı tuvalde buluştu
Wagner'e finansman sağlayan altın firmalarına ABD'den yaptırım kararı Dünya
Wagner'e finansman sağlayan altın firmalarına ABD'den yaptırım kararı
Birleşmiş Milletler'den İsrail'in Batı Şeria çağrısına tepki Dünya
Birleşmiş Milletler'den İsrail'in Batı Şeria çağrısına tepki
Sahte bomba alarmları Barselona metrosunda seferleri aksattı Dünya
Sahte bomba alarmları Barselona metrosunda seferleri aksattı
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı Dünya
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı