Trabzonspor orta sahada Fransa pazarını sevdi: Sürpriz transfer!

Trabzonspor'dan orta sahaya sürpriz bir hamle geldi. Scout ekibinin tavsiyesiyle bir süredir takip edilen Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'nın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için girişimler hızlandı.

TRABZONSPOR OULAI İLE ANLAŞTI

Sabah'ın haberine göre; Oulai ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor Bastia'ya transferi sonuçlandırmak üzere resmi teklifini sundu.

TRABZONSPOR FRANSA PAZARINI SEVDİ

Son yıllarda Fransa pazarından transfer ettiği orta saha oyuncularıyla dikkat çeken Bordo Mavililer, Mendy, Cham ve Folcarelli'den sonra şimdi de genç yıldız adayını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.