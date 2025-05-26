Trabzonspor orta sahanın liderini İtalya’da buldu

Gelecek sezon yarışmacı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, takıma kaliteli takviyeler yapmak için çalışmalara başladı. Öncelikle orta sahanın merkezine tecrübeli ve takıma seviye atlatacak bir isim arayan Bordo-Mavililer, Atalanta ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Mario Pasalic’e kanca attı.

Yabancı transferinde yetkiyi ünlü menajer George Gardi’ye veren Trabzonspor, Hırvat orta saha oyuncusu imza parası da içeren cazip bir sözleşme önerdiği öğrenildi. Ancak Avrupa’dan ve Suudi Arabistan’dan da talipleri olan Pasalic’in maddi beklentilerinin şu ana kadar karşılanamadığı kaydedildi.

İtalyan ekibinden yıllık 1,9 milyon euro alan Pasalic, Serie A’da futbolculardan yüzde 47 vergi kesilmesiyle yaklaşık yıllık maaşı 1 milyon euroya geliyor. Kariyerinin son dönemlerinde yüksek kazanç hedefleyen Pasalic’in önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle ikna edilmesi hedefleniyor.

TEKKE ‘KALİTE’ MESAJI VERMİŞTİ

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada transfer konusuna değinerek “Başkanımıza 10 liramız varsa 10 topçu değil 5 tane kaliteli topçu almamızı söyledim. O da benle aynı fikirde” demişti. Tekke’nin verdiği transfer mesajına göre Trabzonspor’un kaliteli isimler için kesenin ağzını açması bekleniyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Asıl mevkisi orta sahanın merkezi olan Pasalic, on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor. İstikrarlı futboluyla dikkat çeken Pasalic, skor katkısıyla da takımına puanlar kazandıran bir isim. Altyapısından yetiştiği Hajduk Split’ten 19 yaşında Chelsea’ye transfer olan Pasalic, bu kulüpten sırasıyla Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova’ya kiralık gönderildi. 2018’de 17 milyon euro karşılığında Atalanta’ya katılan Pasalic 7 sezon formasını giydiği İtalyan ekibinde 298 maça çıkıp 59 gol ve 40 asist katkısı verdi. Hırvat oyuncu bu sezon ise 47 maçta 6 gol, 6 asiste imza attı.