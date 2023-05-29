Trabzonspor orta sahasını Atina'da arıyor

Trabzonspor'un Panathinaikos'un başarılı orta sahası Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor orta sahasını Atina'da arıyor

Bordo - Mavililerde yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun transferinde belli bir aşamaya gelindiği ve taraflar arasında pazarlıkları sürdüğü bildirildi.

Kourbelis'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziranda sona erecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor, Panathinaikos'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Karadeniz ekibinin daha önce de gündemine gelen Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra savunmanın merkezinde de görev yapabiliyor.

Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen ve Panathinaikos'un kaptanlığını yapan Kourbelis, bu sezon yeşil beyazlı formayla 36 resmi maça çıktı. Deneyimli oyuncu takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


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