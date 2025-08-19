Trabzonspor 'Pamuk eller cebe' dedi, dev gelir elde etti

Trabzonspor’un başlattığı TS Black Card kampanyası, camiada büyük yankı uyandırdı.

61 Saat’in haberine göre; iş dünyasından, camianın önde gelen isimlerinden ve bireysel taraftarlardan gelen yoğun destekle toplam 562 kart satıldı ve kulübe 2 milyon 810 bin Euro kaynak sağlandı.

BAŞKAN DOĞAN BAŞLATTI

Kampanyaya ilk katkıyı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan verdi. Doğan, 61 adet TS Black Card alarak kulübe 305 bin Euro bağışladı.

YÖNETİMDEN ÖRNEK DAYANIŞMA

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri de örnek bir dayanışma sergiledi. Yönetim, 210 adet kart satın alarak kulübe 1 milyon 50 bin Euro kazandırdı.