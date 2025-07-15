Trabzonspor Paris'e yüksek fiyat çekti! Transfer iptal...

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Trabzonspor Paris'e yüksek fiyat çekti! Transfer iptal...

Trabzonspor'un Batista Mendy için istediği bonservis bedeli Paris FC'ye geri adım attırdı.

Ligue 1’e bu sezon yükselen ve kalıcı olmak adına iddialı bir kadro kurmaya çalışan Paris FC, gözünü Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Batista Mendy’ye dikti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris temsilcisi 24 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak için temas kurdu. Ancak Trabzonspor yönetiminin Mendy için talep ettiği yüksek bonservis bedeli, transferin önünü kesti.

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Karadeniz ekibi, Angers’tan 4.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mendy’den ciddi bir gelir beklentisi içinde. Bordo-Mavililer, fiziksel gücü ve top kapma yeteneğiyle Süper Lig'de kısa sürede öne çıkan Fransız oyuncu için cazip teklif gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.

Bunun üzerine Paris FC genç ve potansiyelli Mendy'den vazgeçerek 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Benjamin Andre için somut girişimlerde bulunmaya başladı.

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