Trabzonspor parkede farka gitti

Kaynak: AA
Trabzonspor parkede farka gitti

Trabzonspor Basketbol , Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında sahasında konuk ettiği Pizzabulls Co Basket’i 105-80 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Pizzabulls Co Basket'i 105-80 yendi.

Ligde 24. galibiyetini alan Trabzonspor, sezonun bitimine üç hafta kala liderliğini sürdürdü.

TRABZONSPOR 105 PİZZABULLS CO BASKET 80

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Ali Şakacı, Yiğit Emre Şimşek, Fatih Kurt

Trabzonspor: Gordon 26, Smith 13, Cem Ulusoy 13, Alican Güney 6, Ege Arar 6, Can Uğur Öğüt 11, Nusret Yıldırım 10, Gökhan Yazıcıoğlu 8, Doğan Şenli 6, Ogün Sevinç 6, Utku Saraloğlu, Oğuzhan Göktepe

Pizzabulls Co Basket: Utku Pelit 2, Barnes 16, Bartu Yılmaz 3, Serhat Uğur 3, Deniz Can Çevik 15, İbrahim Ahmet Pınarer 1, Bulut Altın 8, Berkan Aksu 7, Murat Erensoy 15, Uğur Can Aksoy 2, Knowles 8, Nikolov

1. Periyot: 32-19

Devre: 55-37

3. Periyot: 84-56

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