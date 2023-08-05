Trabzonspor parkeye geri dönüyor

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ



Trabzonspor, bir dönem uzun bir süre yer aldığı, Türkiye basketbolunun en üst ligindeki kulübünü, daha sonraki yıllarda değişik nedenlerle kapatmak zorunda kalmıştı.



Basketbol branşına yeniden geri dönecek olan Bordo Mavililer’in, edinilen bilgiye göre; şu anda Basketbol 2’ nci Ligi’nde mücadele eden Konya Basket’i almak için, girişim yaptığı öğrenildi.



Trabzonspor’un, Konyaspor’a; 2 futbolcusunu bonservisiyle vererek,karşılığında basketbol kulübünü satın almak istediği ileri sürüldü.



Trabzonspor’un, Konya Basket’in tüm haklarını satıl alacağı ve Basketbol 1. Ligi’ne alınmaları yönünde, Türkiye Basketbol Federasyonu’na başvuruda bulunacağı ifade edildi.

Federasyonun başvuruyu kabul etmesi halinde, işlemlerin kısa sürede tamamlanacağı bilgisi alındı.



Bu arada, Konya Basket Kulübü’nün Başkanı Fatih Özgökçen, takımı devretmek için girişimlerinin olduğunu doğruladı. Gerekli evrakları ve parayı federasyona verdiklerini, kendi oyuncularına paralarının ödendiğini ve hiçbir borçlarının olmadığını açıklamıştı.



Konuyla ilgili olarak, Bordo Mavili bir yönetim kurulu üyesi, federasyona resmi başvurularını yaptıklarını belirterek: ’’Kabul edilirse, basketbol takımız yine salonlara dönecek. O heyecanı Trabzon’a yeniden yaşatacağız’’ diyerek, basketbol severlerine ve taraftarlarına müjdeyi verdi.



Öte yandan, Trabzonspor’un basketbol branşındaki tüm alt yapı kategorileri, yıllardır ara vermeden çalışmalarına bugünler için devam ettiği bildirildi.



Kulüpler arasındaki konuyla ilgili karşılıklı görüşmeler şimdilik devam ediyor.

Trabzonspor Basketbol Takımı, heyecan dolu geçen maçlarını, tribünlerini doldurdukları Yalıncak mevkiindeki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynuyordu.