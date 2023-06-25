Trabzonspor pazarlık masasından henüz kalkmadı. Petkovic mesaisi sürüyor

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'un istediği Bruno Petkovic için pazarlık görüşmeleri devam ediyor.

Bjelica Nenda’nın tercihlerinden biri olan Hırvat santrafor ile kesin anlaşma yapıldı diye yazanlar yine yanıldılar.

Henün daha bu oyuncu için, Dinamo Zagrep ile beklenen anlaşma yapılamazken, Trabzonspor yönetiminin kurmaylarından biri Yeniçağ'a bu sabah yaptığı açıklamada: "Petkovic, kendini ispatlamış oyuncu, yalnız M.Gomez’in gitme durumu da söz konusu olabilir. Gomez’in, bizden sezonluk aldığı rakam 3.1 Milyon Euro gibi çok yüksek bir bedel. Eğer bir başka takıma giderse, o zaman Petkovic 1,5 Milyon Euro civarı bir maaşla bize gelebilir.’’ diyerek, şöyle devam etti: "Dün bu konuda yazılanlar yanlıştı. Sadece siz yazmadınız sanırım o yanlışı. Petkovic ile anlaşma, manlaşma kesinleşmedi. Önemli ve ciddi pürüzler var bu iş olmaz gibi... Bana göre bu transferin olup olmamasının yüzde olarak artı bir tarafı yok. Yüzde 50, yüzde 50. Pazarlık devam ediyor.’’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise daha önce yaptığı bir açıklamada olduğu gibi:

"Takıma ilk olarak en fazla 6-7 takviye planlıyoruz. 2 oyuncu ile kesin anlaştık. 3 futbolcu ile de sona yakınız." diyerek taraftarı heyecanlandırmıştı. Karadeniz ekibinin aldığı iki oyuncudan birinin ise kesin olarak stoper oynayan bir oyuncu olduğu öğrenildi. Forvet isimlerden en öncelik isim de Bruno Petkovic.

Bordo mavili Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı sayılır ama Dinamo Zagreb ile olan masadaki pazarlık yarın da devam edecek. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın: "Onu kadromda görmeyi isterim." dediği Hırvat forvet için yapılan görüşmeler devam ederken, henüz kesin biten bir şey yok, olmayabilir de. Hırvat kulübü talep ettiği 4 Milyon Euro'luk bonservis bedelinde yaptığı komik indirimler ile bu transfer gerçekleşmeyebilir.

Karadeniz ekibi bu bedeli daha da indirmek isterken, Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlendiren en önemli faktör ise Petkovic'in bitecek sözleşmesini uzatmayacak olması olarak biliniyor.

Hırvat ekibi Zagreb, gelecek sezon sonu bedavaya gitmemesi için, bu yıl tecrübeli forvetini satmaya oldukça sıcak bakmaya başladı. Tek ciddi taliplisi ise Trabzonspor. Bu transferin kısa süre içinde bitmesi beklenmezken, sonucun bayram tatili sonrasına da kalması söz konusu. Çünkü; Trabzonspor’un daha önemli bir işi var şu sıralar.

Bu ay sonuna kadar kulüp için ödenmesi gerek olan 17 Milyon Euro’yu toparlamaya devam etmek. Petkovic transferinin Slovenya kampının başlamasına kadar uzaması durumunda ise teknik patron Nenad Bjelica’nın da devreye gireceği bildirildi.

Özellikle hava toplarında çok etkili olan Hırvat santrafor Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için fizikli, yıpratıcı bir oyuncu özelliği taşıyor. Yanındaki oyunculara kafa topu da çok indiren ve asistliğe oldukça katkı sağlayan bu santrafor için, Bjelica da oldukça istekli.

Bruno Petkovic, bugüne kadar profesyonel anlamda 348 karşılaşmada forma giydi. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Hırvat ekibinde 46 maçta 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 10 gole imza attı.

Petkovic ile pazarlık masasından henüz kalkmayan Trabzonspor, bir yandan da Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez'i satmayı planlıyor. 26 yaşındaki forvet için, menajerine başka takımlarla görüşme yetkisinin verildiği belirtildi.