Trabzonspor, Pedro’nun alternatifini Süper Lig’de buldu: Anlaşma tamam

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Trabzonspor, Pedro’nun alternatifini Süper Lig’de buldu: Anlaşma tamam

Trabzonspor, BAE kulübü Al Wasl’a sattığı Pedro Malheiro’nun yerini Gökhan Sazdağı ile doldurmaya hazırlanıyor.

Transfer sezonuna bu sezon performansıyla parlayan oyuncusu Pedro Malheiro’yu 7 milyon euroya Al Wasl kulübüne satarak başlayan Trabzonspor, Portekizli oyuncunun yerini erkenden doldurmaya hazırlanıyor.

Yabancı oyuncu kotasını doldurmak istemeyen ve vakit kaybetmeden takviye yapmayı planlaya Bordo-Mavililer, bu sezon performansıyla dikkat çeken Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı için girişimlerine başladı. 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, Kayserispor ile de pazarlıklara başladı.

Karadeniz ekibi kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı’nın bonservisini 500 bin euro seviyesinde bir bedelle almayı planlıyor.

Gökhan Sazdağı bu sezon Süper Lig’de 30 maçta forma giyip 4 asist yaptı.

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