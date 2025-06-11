Trabzonspor, Pedro’nun alternatifini Süper Lig’de buldu: Anlaşma tamam

Transfer sezonuna bu sezon performansıyla parlayan oyuncusu Pedro Malheiro’yu 7 milyon euroya Al Wasl kulübüne satarak başlayan Trabzonspor, Portekizli oyuncunun yerini erkenden doldurmaya hazırlanıyor.

Yabancı oyuncu kotasını doldurmak istemeyen ve vakit kaybetmeden takviye yapmayı planlaya Bordo-Mavililer, bu sezon performansıyla dikkat çeken Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı için girişimlerine başladı. 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, Kayserispor ile de pazarlıklara başladı.

Karadeniz ekibi kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı’nın bonservisini 500 bin euro seviyesinde bir bedelle almayı planlıyor.

Gökhan Sazdağı bu sezon Süper Lig’de 30 maçta forma giyip 4 asist yaptı.