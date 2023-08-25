Trabzonspor Petkovic transferini bitirdi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Yaklaşık 2,5 aydan beri Trabzonspor’un transfer gündemini meşgul eden, Hırvatistan A Milli Takım santraforu Bruno Petkovic için geri sayım başladı. Dinamo Zagrebli oyuncu kulübüyle son maçına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde dün kendi evinde Sparta Prag’ı ilk karşılaşmada 3-1 mağlup eden Dinamo Zagreb’de, gol beklenen Petkovic’den sadece bir asist geldi. 29 yaşındaki oyuncu son kez D.Zagreb formasını giyerken, oyuncunun bonservis bedeli için Trabzonspor son kırmızı çizgisini çekti.

Hırvat kulübü, 5 milyon Euro’dan açtığı pazarlıkta, Trabzonspor son rakamını iletti: 3 milyon Euro.

Bu rakam da anlaşma sağlandığı ifade edilirken, bonservis bedeli için Trabzonspor’un 5 milyon Euro ödeyeceği haberleri doğrulanmadı.

Hırvatistan basını da bu işin bittiğini doğrularken, Metkovic doğumlu 1.93’lük santraforun bugün, yarın Türkiye’ye gelmesi ve önce İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Bordo Mavili taraftarlarda Hırvat santrafora bir karşılaşma töreni için hazırlıklı olurken, Petkovic bu yeni sezonda D.Zagreb forması altında 7 kez forma giydi.

1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Petkovic’in henüz tam istenilen randımana gelmediği ama çok kısa zamanda tam kapasite oynayacağı ileri sürüldü.

Bu arada Zagreb ekibi; Petkovic’in yerini, aynı ligde Osijek Kulübü’nde forma giyen 26 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Ramon Mierez ile kapattı.

Petkovic’in kulübüyle olan sözleşmesi, önümüzdeki 2024 yılının Haziran ayında sona erecekti.