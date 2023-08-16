Trabzonspor Petkovic transferini bitirdi

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Hırvat basını; Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği, Hırvatların milli takım santraforu Bruno Petkovic transferinde sona gelindiğini yazdı.

Transferde ve sponsorluk görüşmelerinde hız kesmeyen Trabzonspor, haziran ayından bu yana renklerine bağlamaya çalıştığı Bruno Petkovic konusunda imzaya doğru hızla yaklaşıyor.

Hırvatistan basını; 29 yaşındaki Hırvat forvetin en geç önümüzdeki cuma gecesi ya da cumartesi sabahına kadar İstanbul'a gideceğini ve sağlık kontrolünden sonra 2+1 yıllık resmi imzayı atacağını yazdı.

Bordo-Mavili teknik direktör Nenad Bjelica'nın forvet adayı olan Petkovic transferini, tamamlanmış olacak. Dinamo Zagreb ile 1 yıllık kontratı kalan ve sözleşme yenilemeye yanaşmayan Bruno Petkovic, bir süredir iki kulübün el sıkışmasını bekliyordu. Zagreb ekibinin, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Yunan ekibi AEK Atina'ya ilk maçta 2-1 yenilmesi , bu maçın rövanşı öncesinde Petkovic transferini hızlandırdı.

TEMAS KURULMUŞTU

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın, tecrübeli oyuncuyla bir görüşme daha yaptığı da yapılan haberlerin detaylarında paylaşıldı. Hırvat hoca, Slovenya kampında Dinamo Zagreb ile aynı otelde kamp yapıldığı için eski öğrencisiyle birkaç kez yüz yüze temas kurmuştu.

İlk başta 5-6 Milyon Euro'lardan kapıyı açan, sonrasında 4-4,5 Milyon Euro'lara düşen Dinamo Zagreb 1 yıl kontratı kalan oyuncusu için , Petkovic'i satmaya zaten sıcak bakıyordu.

Hırvat basını, Petkovic'in cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray derbisinde bile Trabzonspor'un maç kadrosunda olabileceğini iddia etti.

1.92'lik santrfor, kulübünün sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirerek, Bordo-Mavili takıma gitmek istediğini söylüyordu.

Nenad Bjelica'nın heyecanla beklediği Petkovic, bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıkarken, 65'ini Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa sarstı. Yine 46'sı Hırvat ekibinde olmak üzere 60 da asist yaptı. Toplamda 146 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise çıktığı 32 maçta 9 gole imza attı.

6 MAÇA ÇIKTI

Hırvatistan'da lig, geçtiğimiz 21 Temmuz'da başladığı için; Petkovic, takımıyla toplam 6 maça çıktı. Oyuncunun kondisyon ve fizik olarak hazır olduğu transferin yetişmesi halinde Galatasaray maçında 21 kişilik maç kadrosunda olmasının, söz konusu olabileceği de vurgulandı.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcılarından Birhan Emre Yazıcı, Petkovic transferini yaklaşık iki hafta kadar önce, sosyal bir paylaşım sitesinde taraftar gruplarıyla yazışırken, yalan, yanlış iddialara cevap vermek zorunda kaldığı için, orada yazarak açıklamıştı.