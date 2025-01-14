Trabzonspor Portekiz’den sol bek alacak. Teklif ortaya çıktı

Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gitme ihtimalini göz önüne alan Trabzonspor, Boavista'nın sol beki Bruno Onyemaechi'nin transferi için harekete geçti.

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre; bordo mavili kulüp, Onyemaechi'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ancak Boavista bunu reddetti ve 3 milyon euro talep etti.

Haberde, kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Karadeniz kulübünün transferi mümkün olduğu kadar çabuk sonuçlarndırmak istediği belirtilirken, Boavista Teknik Direktörü Cristiano Bacci'nin kadrosundaki önemli bir oyuncuyu alternatifi bulunmadan bırakmak istemediği ifade edildi.

Bruno Onyemaechi, bu sezon Boavista'da 17 maça çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.