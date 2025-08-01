Trabzonspor Puertas'ın yerine Almeida'yı istiyor!

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Trabzonspor Puertas'ın yerine Almeida'yı istiyor!

Cameron Puertas transferinin olumsuz sonuçlanması üzerine Trabzonspor Valencia'dan Portekizli on numara Andre Almeida'yı gündemine aldı.

Al-Qadsiah forması giyen İspanyol oyuncu Cameron Puertas'ı kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunan Trabzonspor bu transferi sonuçlandıramadı.

Liglerin başlamasına kısa süre kalmasından dolayı Puertas ile daha fazla zaman kaybetmek istemeyen bordo mavili yönetim alternatif isimlere yöneldi.

Trabzonspor'un bu doğrultuda gündemine aldığı yeni isim ise Valencia forması giyen on numara Andre Almeida oldu.

Portekizli oyuncunun durumunu yakından takip eden Trabzonspor transfer için fiyat soruşturması yapıyor.

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 34 maçta forma giyip 4 asist yapan Almeida'nın piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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