Trabzonspor radarına Rusya’dan savunmacı aldı. Çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor

Trabzonspor, ara transfer çalışmaları kapsamında listesine yeni bir oyuncu ekledi. Bordo mavililer, Rus ekibi Rostov’da forma giyen Oumar Sako’yu gündemine aldı.

Afrika basınında yer alan habere göre, Trabzonspor, Nijer milli takımı forması da giyen savunmacıya ilgisini açıkça belli etti. Çıkan haberlerde Sako’nun defansif sağlamlığı ve çok yönlülüğü ile tanındığı ve Trabzonspor'un yeniden yapılanma sürecinde öncelikli hedef olarak belirlendiği öne sürüldü.



1.91 boyundaki sağ ayaklı stoperin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.