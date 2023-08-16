Trabzonspor Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı

Editör: Hamza Özalkuş

Stoper hattına transfer yapmayı planlayan Trabzonspor, hedeflediği bölgeye takviye yapmak üzere.

TRT Spor'un haberine göre; Bordo Mavililer, Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya transferinde sona geldi.



Trabzonspor, 24 yaşındaki Rayyan Baniya'nın transferi için Fatih Karagümrük ve futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.



Rayyan Baniya'nın yerli statüsünde oynamasının da transferde tercih sebebi olduğu aktarıldı.

Oyuncunun adı geçtiğimiz ay Sampdoria ile de anılıyordu.

İtalyan ekibini çalıştıran Andrea Pirlo'nun 24 yaşındaki stoperi istediği haberleri Çizme basınında yer almıştı.



İki sezondur İstanbul ekibinin formasını terleten Baniyya, 2022-23 sezonunda toplam 29 maçta boy göstermiş ve 2 de gol katkısı vermişti.