Trabzonspor Rıdvan Yılmaz için ilk teması kurdu

Sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat sol bek Borna Barisic'ten beklediği verimi alamayan Trabzonspor'un bu bölgeye takviye yapması bekleniyor.

Bordo mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in savunmanın soluna yapılacak transfer için düşündüğü ilk ismin ise Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz olduğu iddia edildi.

Daily Record'un haberine göre; Trabzonspor, Rıdvan'ın transferi için Rangers ile temas kurdu.

2022 yılında Beşiktaş'tan İskoç takımına imza atan Rıdvan sakatlık sorunları ve form eksikliği nedeniyle bir türlü düzenli olarak ilk 11'de yer alamadı.

23 yaşındaki futbolcu, dün oynanan 2-2'lik Motherwell maçında 90 dakika forma giyse de teknik direktör Philippe Clement, bu sezon daha çok Brezilyalı sol bek Jefte'yi tercih etti.

İskoçya Premier Ligi'nde lider Celtic'in 14 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Rangers'ın, kadroda bir yapılanmaya gideceği ve Rıdvan'ın satışına onay verebileceği iddia edildi.