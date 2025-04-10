Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular pas, sonuçlandırma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

ANTREMAN PROGRAMI

Bordo-mavililer, bugünkü çalışmasında önce ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas ve şut çalışmalarına ağırlık veren ekip, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Takım, yarın saat 15.00'te yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

RİZESPOR MÜCADELESİNE HAZIRLIK

Trabzonspor, 31. hafta mücadelesinde 13 Nisan Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, lig sıralamasında daha iyi bir pozisyon için üç puanı hedefliyor.