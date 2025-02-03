Trabzonspor rotayı Belçika’ya çevirdi: Orta sahaya transfer yapacaklar

Ara transferde ilk imzayı Danylo Sikan'a attıran Trabzonspor orta sahaya takviye yapmak istiyor. Bordo mavililerin teklif götürdüğü Jorge Carrascal takımında kalmak isteyince transfer çıkmaza girdi. Dinamo Moskova forması giyen oyuncuyu ikna çabalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Trabzonspor’un orta sahaya takviye için rotasını Belçika’ya çevirdiği öğrenildi. Carrascal’a alternatif isimler arayan Bordo mavililer, Charleroi'nin oyuncusu Adem Zorgane’yi gözlerine kestirdi.
Trabzonspor’un Zorgane transferi için maliyet araştırması yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Belçika ekibinde bu sezon 25 maça çıkan Zargone, 1 gol atarken 4 asist yaptı.