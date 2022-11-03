Trabzonspor kazandı ama yetmedi. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Gruptaki tüm karşılaşmalarda skor üreten Yunan yıldız, Avrupa Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.
Trabzonspor, bu galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselemedi. Bordo-mavililerin mağlubiyetini ya da beraberliğini beklediği Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve Ferencvaros ile birlikte üst tura yükseldi. Monaco ve Ferencvaros, 10'ar puanla üst tura çıkarken, Trabzonspor, 9 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Grupta 6 puanda kalan Kızılyıldız ise Avrupa defterini kapattı.
İŞTE PUAN DURUMU
Grupta oluşan puan durumu:
10- Ferencvaros
10 -Monaco
9- Trabzonspor
6- Kızılyıldız
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