Trabzonspor kazandı ama yetmedi. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Gruptaki tüm karşılaşmalarda skor üreten Yunan yıldız, Avrupa Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.

Trabzonspor, bu galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselemedi. Bordo-mavililerin mağlubiyetini ya da beraberliğini beklediği Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve Ferencvaros ile birlikte üst tura yükseldi. Monaco ve Ferencvaros, 10'ar puanla üst tura çıkarken, Trabzonspor, 9 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Grupta 6 puanda kalan Kızılyıldız ise Avrupa defterini kapattı.

İŞTE PUAN DURUMU

Grupta oluşan puan durumu:



10- Ferencvaros

10 -Monaco

9- Trabzonspor

6- Kızılyıldız