Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak

Trabzonspor, yarın Süper Lig’de Bodrum FK’yı konuk edecek. Bordo mavililer sahaya 8 eksikle çıkacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.

Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.

Son Haberler
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ünlü markanın oyuncakları piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ünlü markanın oyuncakları piyasadan toplatılıyor
Afyonkarahisar’da 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar’da 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak
Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak
Kenan Yıldız en büyük hedefini açıkladı
Kenan Yıldız en büyük hedefini açıkladı