Trabzonspor sahaya indi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Karadeniz ekibinin, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde kendi tesislerinde yaptığı çalışmada, jog şeklinde hafif koşu ve ısınmanın ardından koordinasyon ve aerobik çalışma gerçekleştirildi. İdmanda milli takımlarında görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo Mavililer, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlk çalışma basına kapalı olduğu için, Trabzonspor’un kaç kişilik kadroyla ve hangi yeni oyuncularla ilk çalışmasını gerçekleştirdiği ise açıklanmadı.