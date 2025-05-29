Trabzonspor, Sangare için gemileri yaktı: Çılgın teklif

Gelecek sezon Süper Lig’de yarışmacı bir takım kurmak isteyen Trabzonspor için yurt dışından transfer iddiası geldi. Bordo mavililerin geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Avusturya ekibi Rapid Wien’e Mamadou Sangare için teklifte bulunduğu kaydedildi. 21 yaşındaki futbolcusunu transfer etmek istediği iddia edildi.

Africafoot'un haberine göre; 22 yaşındaki Mamadou Sangare, Trabzonspor'un orta saha için öncelikli hedef durumunda. Bordo mavili kulübün 1.81 boyundaki sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu için kulübü Rapid Wien'e 10 milyon euroluk teklif yaptı.

22 yaşındaki Sangare ile Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Feyenoord ve Strasbourg’un da yakından ilgilendi. Feyenoord'un devre arasında Malili futbolcu için yaptığı 8 milyon euroluk teklifin Rapid Wien tarafından reddedildiği kaydedildi.

SANGERE AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan Avusturya ekibinin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mamadou Sangare'yi satmayı düşünmüyor. Rapid Wien olası bir transferi değerlendirmek için ise 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Genç futbolcunun ise takımdan ayrılmak istediği ve yönetime bu konuda talepte bulunacağı belirtiliyor.

Bu sezon 44 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen genç orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Mamadou Sangare, geçtiğimiz sezon Radip Wien'in Trabzonspor'u elediği UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçta da oynamış ve performansıyla dikkat çekmişti.