Trabzonspor satılacak mı? Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören çıkan iddialara cevap verdi

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trabzonspor’da Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da tüzük değişikliği onaylandı.

Onaylanan tüzük ile birlikte üyeler arasında merak edilen “Trabzonspor satılacak mı?” şeklinde sorular da soruldu. Gerekli cevaplar kürsüde verildikten sonra Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Yeniçağ Gazetesine “Trabzonspor satılacak mı veya satılması için neler gerekiyor?” şeklindeki sorulara detaylı cevap verdi.

Mahmut Ören:’’Kanun var, yasa var. Öyle satalım deyince satılmıyor. Zaten öyle bir durum da söz konusu değil.‘’dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve bir grup yönetim Kurulu üyesi, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, eski başkan ve eski yönetim kurulu üyelerinden bir grup ve de bir kesim genel kurulu üyesinin katıldığı tüzük tadil kongresinde Ören “Bu konuda kanunun emrettiği, uyulması gereken maddelerdir. Mavi renkli olanlar zorunlu olanlar, kırmızı olanlar da kanundan evvel bizim 3 ağustos 2021 tarihinden itibaren başlattığımız ihtiyaç bölümleriydi. Camiadan gelen itirazlar oldu. 2018 yılından gelen maddelerde biz bunları yaptık. Tüm genel kurul üyelerine bu konu izah edilmiştir.”

Ören, "Yaklaşık 13 bin üyenin 4/3’ünün yarısı ne derse o olur. O da zor’’ diyerek, şöyle devam etti: “Kanunun emrettiği 7405 sayılı madde şu:’satma veya devretme veya birleşme, kulüp üyelerinin sahip olduğu sayının 4/3 oranında, genel kurula önce bir katılma olması gerekiyor. Onun da 2/3’ü olacak. Fiili olarak hesap yaparsak; Trabzonspor’un yaklaşık 13 bini aşkın üyesi var. O da şu andaki sayı! Bunun 4/3’ünü hesap edip onun da 2/3’ünü alırsanız genel kurulda ‘evet’ oyu kalkması gerekir. Bu da ancak 4-5 bin arasında bir üye sayısının, salonda o anda bulunarak ‘evet’ demesiyle yapılabilir. ”

Ören, sözlerini şu şekilde tamamladı “Toplanma sayısı da 4/3. Bunu da hesap ettiğimizde 10 bin gibi bir üyenin salonda toplanması gerekir. 10 bin kişinin toplanması bu güne kadar zaten mümkün olmamış, olmadı. Bunun da yarısı yuvarlak 5 bin kişi olur. Yani kimse kendi başına satamaz. Sayı olarak da ciddi bir üye sayısı istiyor. Kanun bunu zorlaştırmış. Genel Kurul’da arkadaşların bilmeden öne sürdüğü ifadeler doğru ifadeler değil, kanun maddesinin dışında.”