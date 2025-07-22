Trabzonspor 'Saul' fiyaskosu sonrası hız kesmedi! Bir futbolcu gidiyor, biri geliyor

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Trabzonspor 'Saul' fiyaskosu sonrası hız kesmedi! Bir futbolcu gidiyor, biri geliyor

Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor'da bir oyuncuya La Liga'dan teklif geldi. Bordo mavililer iptal olan Saul transferinin yerini de doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor'da son anda iptal olan Saul Niguez transferi sonrası hareketlilik devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin "Daha iyisini buluruz" açıklamasının ardından çalışmaları sıklaştıran bordo mavili kulübün Fransız ekibi St. Etienne’de forma giyen Faslı orta saha Benjamin Bouchouari için girişimlerini artırdığı aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcu konusunda kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Trabzonspor'da bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için görüşmeler sürüyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın Trabzonspor forması giyen Batista Mendy ile ilgilendiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 25 yaşındaki Fransız ön libero, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 43 maça çıktı. Batista Mendy bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti.

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