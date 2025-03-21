Trabzonspor seremoniye down sendromlu bireylerle çıkacak

Kaynak: AA
Trabzonspor seremoniye down sendromlu bireylerle çıkacak

Trabzonspor, milli ara sonrası kendi evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Bordo mavililer, Down Sendromu Farkındalık Günü için seremoniye down sendromlu bireylerle çıkacak.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçında down sendromlu bireylerin seremoniye çıkacağı bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine değinerek, "Trabzonspor olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor ve toplumun her bireyi için farkındalık oluşturmanın önemini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almasını desteklediklerini işaret eden Karaman, "Bu doğrultuda, 29 Mart'ta Papara Park'ta Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 29. haftasında oynayacağımız Göztepe karşılaşmasında down sendromlu bireyleri seremoniye çıkararak bu özel günü onlarla birlikte daha anlamlı hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, Trabzonspor'un sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığıyla da örnek olmayı hedeflediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kulübümüz, her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edecek ve sporu herkes için erişilebilir kılma yönünde adımlar atmaya devam edecektir. 29 Mart'taki karşılaşmada gerçekleştireceğimiz bu anlamlı etkinlikle down sendromlu bireylerin sevincine ortak olacağız."

Son Haberler
Macaristan-Türkiye maçının hakemi açıklandı
Macaristan-Türkiye maçının hakemi açıklandı
Kayseri'de eşini 20 balta darbesiyle öldürdü! Kuşadası’nda jandarmaya yakalandı
Kayseri'de eşini öldürdü! Kuşadası’nda yakalandı...
Enflasyon ve dolarizasyon riski büyüdü
Enflasyon ve dolarizasyon riski büyüdü
Görev dönüşü kaza geçirmişti! İtfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Görev dönüşü kaza geçirmişti! İtfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Thierry Henry şoke oldu! Kimse beklemiyordu
Thierry Henry şoke oldu! Kimse beklemiyordu