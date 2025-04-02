Trabzonspor seyirci rekorunu kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor seyirci rekorunu kırdı

UEFA Gençlik Ligi’nde Inter’i mağlup eden Trabzonspor seyirci rekoru kırdı. Bordo mavili gençlerin tarihi başarı elde ettiği maçı Papara Park’ta 40 bin 368 taraftar izledi.

UEFA Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıktı.

Trabzonspor Kulübü, Inter maçında 40.368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunu kırdıklarını duyurdu.

Bu rakam, daha önce Krasnodar ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada kırılan seyirci rekorunu geride bırakarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Karadeniz ekibinin taraftar desteğiyle yazdığı bu tarihî başarı, gençlik turnuvasına damga vurdu.

Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin 1. olması için çağrı yapılmıştı. Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.

Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi yarı final mücadelesinde Inter’i tek golle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Son Haberler
İSKİ rakamları açıkladı! İstanbul'da son yağmurlar barajlara doldurdu
İSKİ rakamları açıkladı! İstanbul'da son yağmurlar barajlara doldurdu
Dolar/TL 37,98 seviyesinden işlem görüyor! (02.04.2025)
Dolar/TL 37,98 seviyesinden işlem görüyor! (02.04.2025)
Şehir magandaları durak camlarını kırdılar
Şehir magandaları durak camlarını kırdılar
Gizemli mezarın sırları gün yüzüne çıktı! 4 bin yıllık iç içe tabutlar ortaya çıkarıldı! İşin uzmanları değerlendirdi
Gizemli mezarın sırları gün yüzüne çıktı! 4 bin yıllık iç içe tabutlar ortaya çıkarıldı! İşin uzmanları değerlendirdi
16 yaşındaki çocuk boşluğa düştü!
16 yaşındaki çocuk boşluğa düştü!