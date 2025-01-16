Trabzonspor - Sivasspor maçı kadınlara 20 TL

Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 20. haftasında, 20 Ocak Pazartesi günü Papara Park'ta Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada kadın taraftara bilet fiyatlarının 20 TL olduğunu açıkladı.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Net Global Sivasspor karşılaşmasının bilet fiyatları, kadın taraftarlarımız için 20₺ olarak güncellenmiştir.
Kadın taraftarlarımıza özel indirimli biletler; Kuzey-Güney kale arkası, Fırtına, Maraton ve Batı Tribünlerinde geçerli olacaktır.
Bilet satışları sadece Passolig gişelerinden yapılacaktır. Passolig zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca indirimli biletler transfere kapalı olacaktır.
Daha öncesinde bilet alan kadın taraftarlarımız, Passo Müşteri Hizmetlerini 0850 724 33 44 numaralı telefon üzerinden arayarak bilet iadesi talep edebilirler. İade işleminin ardından, Passolig gişelerinden biletinizi 20₺ karşılığında yeniden satın alabilirsiniz.
Not: Satın alınmış biletlerin para iadesi, banka anlaşmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.